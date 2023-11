Investidores de peso tentam reintegrar Sam Altman na liderança da OpenAI

As movimentações estão a ser feitas nos bastidores para que o ex-CEO da OpenAI, Sam Altman, regresse ao cargo depois de ter sido despedido de forma inesperada na passada sexta-feira da empresa que desenvolveu a ferramenta de inteligência artificial (AI) ChatGPT.





De acordo com o Wall Street Journal e o Financial Times, os investidores – que inclui a Microsoft e a Thrive Capital – estão a tentar afastar o conselho de administração que despediu Altman no sentido de colocar o cofundador de novo aos comandos da empresa. Também alguns trabalhadores da empresa estão envolvidos no processo.





O afastamento de Altman levou a uma verdadeira reação em cadeia, com outro fundador, Greg Brockman, a abandonar a companhia em solidariedade com Altman. Uma fonte citada pelo Financial Times refere que "o trabalho para reintegrar Altman começou no minuto seguinte ao despedimento".





Entre os grandes investidores na OpenAI estão fundos de venture capital como o Thrive Capital, o Tiger Global e a Sequoia Capital. Todos têm estado em contacto com a Microsoft durante o fim de semana para explorer os próximos passos, de acordo com o Financial Times. A empresa fundada por Bill Gates investiu cerca de 13 mil milhões de dólares na OpenAI, sendo o principal financiador.





Já o Wall Street Journal, Altman não afasta a possibilidade de regressar à empresa, mas terá exigido um novo conselho de administração e uma nova estrutura de governo. O fundador da OpenAI terá também revelado que poderia criar uma nova empresa, ameaçando ir buscar trabalhadores da companhia e os que já se despediram.





A administração da OpenAI justificou a demissão de Altman por "falta de confiança" na capacidade do agora ex-CEO liderar a empresa, apontando que "não era consistentemente sincero nas suas comunicações."





Pouco depois, o cofundador da companhia que desenvolveu a plataforma ChatGPT deixou uma mensagem na rede social X (antigo Twitter) a sugerir novidades para breve.





i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.



will have more to say about what’s next later.