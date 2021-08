Investimento de co-fundador do Facebook transforma startup no primeiro unicórnio indiano de criptomoedas

Leia Também Remote levanta investimento de 150 milhões e transforma-se no quinto unicórnio com ADN português

A CoinDCX é a primeira empresa indiana do mercado de criptomoedas a chegar ao valor de mercado de mil milhões de dólares e a atingir o estatuto de unicórnio. A empresa de Mumbai, criada em 2018, criou uma aplicação onde é possível investir em criptomoedas, contando com 3,5 milhões de utilizadores no mercado indiano.A empresa levantou um investimento de 90 milhões de dólares (76,7 milhões de euros) numa ronda de investimento série C, que elevou assim o valor da empresa para os 1.100 milhões de dólares, acima da marca dos mil milhões de dólares. A ronda foi liderada pela B Capital Group, entidade fundada por Eduardo Saverin, um dos co-fundadores da rede social Facebook.Além de Saverin, a ronda contou também com o reforço de outros investidores na CoinDCX, como é o caso da Coinbase Ventures, da Polychain Capital ou da Block.one.O valor angariado na ronda permitirá à empresa expandir-se no mercado e contratar. "Os fundos levantados vão ser alocados à expansão (para trazer mais indianos para o mercado de criptomoedas e para tornar estes ativos num investimento popular na Índia) e fortalecer a nossa força de trabalho para servir a nossa história de crescimento. Vamos contratar talento para várias funções e vamos focar-nos em novas iniciativas de negócios", diz Sumit Gupta, co-fundador e CEO da CoinDCX, citado em comunicado. Segundo a Bloomberg , a empresa pretende duplicar a equipa na Índia nos próximos seis meses, passando para cerca de 400 trabalhadores.O mesmo responsável destaca ainda que a empresa pretende estabelecer "parcerias com fintech de destaque e expandir a base de investidores cripto", além de estabelecer uma área de investigação e desenvolvimento. Um dos objetivos da empresa é chegar aos 50 milhões de utilizadores nos próximos anos.Sumit Gupta, de 30 anos, é um engenheiro formado no reputado Instituto Indiano de Tecnologia. Para fundar a CoinDCX, que atingiu o estatuto de unicórnio apenas três anos após a fundação, Gupta passou várias horas a estudar a tecnologia blockchain e o mercado de criptomoedas, conta à Bloomberg.O facto de o investimento na CoinDCX chegar num momento em que os reguladores indianos levantam dúvidas sobre as criptomoedas não parece preocupar o líder da empresa, que em entrevista à Bloomberg diz "ter a certeza de que a indústria será regulada no tempo certo".