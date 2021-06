Startup LOQR arrecada investimento de 8 milhões e quer contratar 40 pessoas

Leia Também Startup portuguesa Sensei arrecada 5,4 milhões para transformar retalho com lojas autónomas

Leia Também Startup de Braga encaixa um milhão para exportar inteligência artificial

Leia Também PeekMed levanta 3 milhões para alavancar expansão internacional e duplicar equipa

A portuguesa LOQR angariou um investimento no valor de 8 milhões de euros numa ronda série A. A Iberis Capital e a Semapa Next, o braço da Semapa dedicado ao investimento e acompanhamento de startups, participaram nesta ronda de investimento, tal como os atuais investidores da empresa - EDP Ventures, BiG Start Ventures e HCapital - que fizeram reforços nesta ocasião, os dois últimos "através de fundos em parceria com o Banco Português de Fomento".A empresa de Felgueiras, que se dedica ao desenvolvimento de soluções digitais para instituições financeiras, foi fundada por Ricardo Costa, jorge Silva e Pedro Borges. À equipa de fundadores junta-se também João Cerdeira, que desempenha funções na área da liderança tecnológica, com o cargo de CTO. O investimento de 8 milhões permitirá à empresa continuar a apostar na transformação digital do setor financeiro, investir na evolução da plataforma e ainda reforçar a expansão internacional, anuncia a startup."Em apenas cinco anos, passamos de ser uma empresa nova e desconhecida no setor financeiro para líder de mercado, com clientes de referência em Portugal, Espanha e Noruega. Provamos que é possível fornecer serviços financeiros seguros de forma remota e estamos obviamente orgulhosos do nosso percurso até ao momento, sobretudo na agilização de processos, em detrimento de esperas, deslocações e aborrecimentos", destaca Ricardo Costa, CEO da LOQR."A LOQR é um operador com uma abordagem tecnológica única e inovadora na transformação digital e desmaterialização do setor bancário, assente no desenvolvimento de propriedade intelectual e I&D. Em pouco tempo, foi capaz de conquistar uma posição única no mercado Ibérico e posicionar-se para o seu próximo passo de expansão. Como novos parceiros estratégicos e financeiros da LOQR, estamos muito entusiasmados por fazer parte da sua jornada de crescimento e internacionalização", sublinha João Henriques, partner da Iberis Capital, citado em comunicado."Investimos na LOQR porque os seus fundadores demonstraram qualidades excecionais para criar uma empresa diferenciadora na Europa. A sua equipa criou um produto simples para um problema complexo, já validado pelos principais bancos na Ibéria. Adicionalmente, a qualidade do talento que se tem juntado é um sinal da capacidade de liderança dos fundadores e um forte indicador do potencial da LOQR em ser o líder na identificação e autenticação digital para a banca tradicional na Europa", aponta Hugo Augusto, executive board member da Semapa Next.Os restantes investidores da LOQR sublinham a "confiança" na solução desenvolvida pela empresa. João Freire de Andrade, diretor executivo da BiG Start Ventures, destaca que "hoje, mais do que nunca, não há nenhum banco pronto para o futuro digital que não precise da LOQR". Luís Manuel, CEO da EDP Ventures SCR, salienta que "o sucesso que a LOQR está a ter na oferta de ferramentas para gestão do ciclo da vida da identidade digital dos clientes para o setor financeiro será replicado noutras indústrias, incluindo a da energia". Já Gonçalo Sousa Coutinho, diretor da HCapital, refere que esta nova ronda de investimento "contribuirá certamente para consolidar a posição de liderança da plataforma da LOQR e acelerar a sua expansão internacional".A empresa já tem como clientes bancos como o Activo Bank, Montepio, Santander, BiG, Caixa Geral de Depósitos, Montepio Crédito, Novo Banco ou o Banco Português de Gestão. Nos próximos planos da empresa está a expansão na região EMEA, que compreende os mercados da Europa, Médio Oriente e África. "Este investimento vai-nos permitir focar a nossa dedicação numa zona geográfica mais alargada, rumo a uma internacionalização sustentada", destaca Ricardo Costa.Indicando que pretende crescer, a tecnológica portuguesa pretende disponibilizar "mais de 40 vagas nas próximas semanas". As próximas vagas em aberto seráo para funções ligadas à tecnologia, como backend software engineer, business developer, business analyst & quality assurance, devOps engineer, frontend software engineer, mas também à área de conteúdos de marketing ou gestão de produto.Até ao final do ano, a empresa afirma que pretende duplicar o número de trabalhadores, que atualmente se cifra nas 50 pessoas.