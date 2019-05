Jogo online: APAJO critica envio de proposta sobre fiscalidade para Bruxelas

A APAJO, associação de operadores do jogo online, critica esta sexta-feira o envio para Bruxelas pelo Governo de uma proposta de alteração da fiscalidade sobre o jogo online sem que os termos da proposta tenham sido comunicados aos agentes do setor.

A Associação Portuguesa de Apostas e Jogo Online (APAJO) critica o Governo pelo envio para Bruxelas de uma proposta de alteração da fiscalidade sobre o jogo online sem ter dado conhecimento aos agentes do setor do teor da mesma. A associação reage à notícia publicada esta sexta-feira pelo Negócios em que fonte oficial do Executivo indicou que a proposta já foi enviada à Comissão Europeia.



Em comunicado, a APAJO manifesta-se "muito surpreendida e expressa o seu desagrado", considerando que, apesar de o ter solicitado, a APAJO não participou no processo de avaliação do regime de tributação dos jogos e apostas online.





"Qualquer alteração no enquadramento fiscal sem uma discussão ativa envolvendo a APAJO e sem que os operadores tenham conhecimento das decisões tomadas, coloca sérias dúvidas sobre o benefício para o sector e para os apostadores online a longo prazo", defende a associação presidida por Gabino Oliveira.