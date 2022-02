Novabase propõe dividendo de 0,43 euros por ação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A administração da Novabase anunciou esta quinta-feira que vai propor a distribuição de um dividendo bruto de 0,43 euros por ação.A remuneração aos acionistas corresponde a um "dividend yield" de 8,63% face à cotação de fecho da Novabase esta quinta-feira (4,98 euros).A empresa indica que o pagamento dos dividendos correspondem a 13,5 milhões de euros, o que equivale a 155% do resultado líquido consolidado obtido no exercício de 2021.A Novabase fechou o ano passado com lucros de 8,7 milhões de euros , uma subida de 16% face ao obtido em 2020.