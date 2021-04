Lucros e receitas da Alphabet no primeiro trimestre superam grandemente as previsões

A Alphabet – que substituiu a Google em bolsa e que a detém a 100% – reportou esta terça-feira à noite os resultados do seu primeiro trimestre fiscal, que foram muito superiores ao que era esperado pelo mercado.

As receitas contabilizando os custos por aquisição de tráfego (TAC, na sigla em inglês) ascenderam a 55,31 mil milhões de dólares, mais 34% do que entre janeiro e março de 2020 e superior aos 51,70 mil milhões esperados pelos analistas inquiridos pela Refinitiv.

Sem os custos por aquisição de tráfego, as receitas da Alphabet no trimestre foram de 45,60 mil milhões de dólares, contra a estimativa média do consenso de mercado de 42,61 mil milhões (e mais 35,3% face aos 33,7 mil milhões no mesmo período de 2020).

Já o resultado líquido do primeiro trimestre mais do que duplicou, para 17,93 mil milhões de dólares, ou 26,29 dólares por ação – contra 6,84 mil milhões (9,87 dólares por ação) no período homólogo do ano passado. O lucro por ação foi muito superior à estimativa de 15,82 dólares dos analistas.

"Ao longo do último ano, as pessoas viraram-se para o motor de busca da Google e muitos serviços online para se manterem informadas, conectadas e entretidas. E nós prosseguimos o nosso foco de oferecer serviços de confiança para ajudar as pessoas de todo o mundo", declarou o CEO da Alphabet, Sundar Pichai.

Relativamente às receitas da Google Cloud, aumentaram 46% para 4,02 mil milhões quando se esperava que fossem de 3,99 mil milhões.

Os analistas tinham previsto um aumento dos anúncios no Youtube e estavam certos. As receitas publicitárias do YouTube ascenderam a 6,01 mil milhões, quando se previa que fossem de 5,70 mil milhões.

Segundo um recente relatório do Pew Research Center, o Youtube foi o vencedor da pandemia em termos de websites de media social, com a plataforma a ver crescer o número de utilizadores de 73% de adultos norte-americanos em 2019 para 81% em 2021.

Os investidores gostaram das contas apresentadas e a Alphabet segue a somar 5,02% para 2.406,10 dólares na negociação do "after hours", quando no fecho da sessão regular desta terça-feira cedeu 0,82% para 1.290,98 dólares.

No acumulado do ano, as ações da Alphabet valorizavam 31% no fecho de hoje.