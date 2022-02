Lucros e receitas da Alphabet superam expectativas. E há um "stock split" à vista

A Alphabet – que substituiu a Google em bolsa e que a detém a 100% – reportou esta terça-feira à noite os resultados do seu quarto trimestre fiscal, que foram superiores ao que era esperado, revelando a resiliência do seu negócio de publicidade perante perturbações económicas de relevo numa altura em que a pandemia persiste.

Sem os custos por aquisição de tráfego (TAC, na sigla em inglês), as receitas da Alphabet no trimestre dispararam 33% para 61,9 mil milhões de dólares, contra a estimativa média de 59,4 mil milhões dos analistas auscultados pela Bloomberg.

Já contabilizando os TAC, as receitas ascenderam a 75 mil milhões de dólares, mais 33% dos que entre outubro e dezembro de 2020 e acima dos 72,17 mil milhões esperados pelo analistas ouvidos pela FactSet.

Por seu lado, o resultado líquido do quarto trimestre foi de 20,64 mil milhões de dólares, ou 30,69 dólares por ação – contra 15,22 mil milhões (22,30 dólares por ação) no período homólogo do ano precedente. O lucro por ação foi superior à estimativa de 27,35 dólares do consenso de mercado.

Relativamente às receitas do negócio da nuvem, dispararam 45% para 5,54 mil milhões de dólares, contra 3,83 mil milhões no período homólogo de 2020. Os analistas apontavam para 5,47 mil milhões.

Os números também revelaram uma retoma da publicidade da Google, cujas receitas foram de 61,24 mil milhões entre outubro e dezembro (mais 33% do que um ano antes).

A faturação do YouTube foi a única métrica que ficou aquém das expectativas dos analistas: foi de 8,63 mil milhões, contra os 8,87 mil milhões esperados.

Os investidores gostaram das contas apresentadas e a Alphabet segue a somar 8,56% para 2.988,50 dólares na negociação do "after hours", quando no fecho da sessão regular desta terça-feira ganhou 1,73% para 1.752,88 dólares.

No ano passado, as ações da Alphabet dispararam 65%, superando o desempenho bolsista das restantes "big tech".

"Stock split" à vista

A tecnológica liderada por Sundar Pichai anunciou ainda que o seu conselho de administração aprovou o desdobramento das suas ações ("stock split"), à razão de 20 para 1, para avançar em julho.

Antes disso, os acionistas da empresa votarão a proposta na assembleia-geral de dia 1 de junho.

O "stock split" visa tornar a Alphabet mais acessível a uma base mais vasta de investidores.