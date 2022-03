Amazon anuncia ‘stock split’ e recompra de ações num total de 10 mil milhões de dólares

Leia Também Quanto valem as grandes tecnológicas? Mais do que o PIB de países como Canadá ou Rússia

A Amazon anunciou que vai fazer o primeiro desdobramento de ações desde o boom das ‘dot-com’, em 1999. Assim, de acordo com a informação enviada pela tecnológica liderada por Andy Jassy ao regulador de mercados dos EUA, a SEC, a empresa vai fazer um ‘stock split’ de 20 por um. Ou seja, por cada ação da Amazon detida atualmente os investidores passarão a ter 20.E, de acordo com a informação disponibilizada à SEC, o conselho de administração da Amazon aprovou esta quarta-feira, 9 de março, este desdobramento de ações. É, agora, necessária a aprovação dos acionistas na próxima reunião anual, que está marcada para 25 de maio.Além deste desdobramento, a Amazon anunciou também que vai recomprar ações num total de dez milhões de dólares, o equivalente a 9,05 mil milhões de euros.É referido que o desdobramento será feito no fecho da sessão de 3 de junho e que a negociação arrancará já com o ‘stock split’ feita na sessão seguinte, a 6 de junho.A Amazon, que é cotada desde 1997, só fez até agora quatro desdobramentos de ações: um em 1997, outro em junho de 1998, um em janeiro de 1999 e outro em setembro de 1999."Este desdobramento vai dar mais flexibilidade aos empregados na forma em como gerem a sua participação na Amazon e tornar o preço das ações mais acessível para mais pessoas interessadas em investir na empresa", refere um porta-voz da Amazon, em comunicado.A empresa de comércio eletrónico não é a única gigante tecnológica a fazer ações do género: a Alphabet também anunciou um ‘stock split’ em fevereiro e, ainda em 2020, foi a vez de a Apple optar por algo do género, com um desdobramento de ações de quatro por um.As ações da Amazon fecharam a valorizar 2,40% na sessão desta quarta-feira, para 2.785,58 dólares. No pré-mercado, estão a valorizar 5,23%.Desde 1999, ano em que a empresa fez os primeiros desdobramentos de ações, os títulos da Amazon já valorizaram 4.374%.