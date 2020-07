Magnata indiano da internet é a nova pedra no sapato da Zoom

A Reliance Industries, de Ambani, que atraiu milhares de milhões de dólares em investimentos de gigantes como o Facebook e a Intel para os seus negócios digitais, lançou a aplicação de videoconferência JioMeet após o teste beta. A aplicação já foi descarregada mais de 100 mil vezes na Google Play Store desde que foi disponibilizada na quinta-feira à noite.





Como o Google Meet, Microsoft Teams e outros serviços, a JioMeet oferece chamadas ilimitadas de alta definição - mas, ao contrário da Zoom, não impõe limite de tempo de 40 minutos. As chamadas podem durar até 24 horas e todas as reuniões são criptografadas e protegidas por senha, disse a empresa no site da JioMeet.



O lançamento coincidiu com a proibição, por parte da Índia, de dezenas de aplicações populares de gigantes da tecnologia chinesas, incluindo a TikTok, da ByteDance, e a UC Web, da Alibaba, por ameaçarem, alegadamente, a segurança e a privacidade dos dados. Na sexta-feira, a JioMeet tornou-se viral nas redes sociais ao lado da hashtag #MadeinIndia.