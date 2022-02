Mark Zuckerberg promove Nick Clegg a líder da área de ‘policy’

Mark Zuckerberg, o criador da rede social Facebook, anunciou esta quarta-feira uma novidade na estrutura do "império" Meta: a promoção de Nick Clegg. Ao longo dos últimos anos, Clegg tem já sido um dos rostos da tecnológica em temas sensíveis como revisão de conteúdos, eleições ou na criação de um órgão de supervisão - mas agora assume funções de ainda maior relevo.

"Convidei o Nick Clegg para assumir a nova posição de presidente da área de ‘global affairs’", escreveu Mark Zuckerberg, na publicação onde explica que o britânico terá um papel de liderança sénior, ao mesmo nível em que Zuckerberg é responsável pelos produtos e Sheryl Sandberg pela área de negócio.

Com esta promoção, é expectável que Mark Zuckerberg e também Sandberg, que desempenha funções como diretora de operações, passem a estar menos envolvidos nas questões de ‘policy’ da empresa.

Nick Clegg já estava responsável pela área de relações de ‘policy’, mas agora terá efetivamente responsabilidades nas conversações com governos e na forma de apresentação pública de produtos e também o trabalho da empresa, detalha Mark Zuckerberg.

E, tendo em conta o leque alargado de questões que passarão a ser responsabilidade de Nick Clegg, passará a reportar diretamente a Mark Zuckeberg, quando até aqui respondia à diretora de operações.

"Com o Nick a assumir este novo papel de liderança, isso permitir-me-á focar mais da minha energia na liderança da empresa enquanto construímos novos produtos para o futuro e isso irá apoiar a Sheryl, que continuará a focar-se no sucesso dos nossos negócios", explica a nota de Mark Zuckerberg.

Nick Clegg, de 55 anos, trabalha na Meta desde o final de 2018, ainda no rescaldo do escândalo da Cambridge Analytica. Nesse ano, veio a público o papel que o Facebook teve no referendo para a saída do Reino Unido da União Europeia, em 2016, e também nas eleições presidenciais norte-americanas, que deram a vitória a Donald Trump.

Esta nomeação do antigo político britânico, que foi vice-primeiro-ministro do Reino Unido entre 2010 e 2015, para este cargo acontece num momento em que a Meta está a desenvolver esforços para o metaverso - defendido como o próximo grande plano de Zuckerberg para a empresa.