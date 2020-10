McAfee detido em Espanha por evasão fiscal nos EUA

McAfee é acusado de não ter apresentado, entre 2014 e 2018, as declarações de impostos e de ocultar ativos - imóveis, um veículo e um iate em nome de terceiros nos EUA. De acordo com o Departamento de Justiça, o empresário espera agora o processo de extradição.





O pioneiro do software antivírus foi detido no passado dia 3 de outubro (sábado) no aeroporto de Barcelona, durante uma viagem para Istambul (Turquia).





Os procuradores americanos afirmam que, apesar de McAfee ter ganhado milhões de dólares com a promoção de criptomoedas (dinheiro virtual), palestras, trabalhos de consultoria e a venda dos direitos da sua história de vida para um documentário, nunca apresentou a declaração de impostos. Segundo os procuradores, o seu rendimento foi depositado em contas de terceiros, o que, a ser confirmado, pode valer a McAfee até cinco anos de prisão.





O excêntrico magnata do software, esteve já envolvido em diversas polémicas, como um assassinato no Belize. Embora não tenha sido acusado pelo crime foi, no ano passado, detido na República Dominicana com várias armas a bordo do seu iate.





Candidato, este ano, a presidente nas eleições dos Estados Unidos, John deu por terminada a sua campanha pouco tempo depois, no mês de março.





As acusações criminais foram anunciadas poucas horas depois de a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processar McAfee por promover a venda de criptomoedas, sem revelar que lhe estavam a pagar para tal.





Leia Também Trump acusado de difundir teorias da conspiração sobre morte de Epstein

A comissão de investigação afirma ainda que o acusado realizou, entre novembro de 2017 e fevereiro de 2018, sete ofertas iniciais de moedas para os seus seguidores do Twitter, sem revelar que recebeu para aumentá-las cerca de 19 milhões de euros.





A SEC está forçar McAfee a devolver todos os seus ganhos ilícitos, proibindo-o de participar na emissão, compra e venda de quaisquer títulos de ativos digitais e multas monetárias não especificadas.





O criador do mais aclamado antivírus foi também exposto por um blogger a quem pagava para promover os seus títulos, que outrora não detinham valor virtual. Desta forma, sem revelar a identidade dos títulos, McAfee incentivava os investidores à compra.



McAfee fundou sua empresa de software no ano de 1986. O negócio tem sede em Santa Clara, no Estado da Califórnia.