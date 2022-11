Mercedes-Benz.io abre novo escritório e contrata mais de 140 pessoas em Portugal

A Mercedez-Benz.io anunciou esta segunda-feira o reforço da presença em Portugal com o anúncio da intenção de recrutar mais de 140 pessoas em Portugal para áreas como desenvolvimento de software e design, análise de dados, agilidade e operações de IT, bem como a abertura de um novo escritório em Lisboa.A marca de carros irá ainda, no início de 2023, abrir um novo centro de competências no Campus em Sintra, focado na área de negócio online, permitindo uma colaboração entre a Mercedes em Portugal e o novo centro de competências internacional."As nossas equipas na Alemanha e em Portugal desempenham um papel fundamental na transformação digital da Mercedes-Benz, impactando toda a experiência de compra e a jornada do cliente, desempenhando um papel central no segmento de luxo, tanto offline quanto online", explicou Silvia Bechmann, CEO da Mercedes-Benz.io."Queremos continuar a investir em Portugal e a expandir a nossa presença no país, e manteremos o ritmo de crescimento atual ao longo de, pelo menos, os próximos dois anos", terminou a responsável.A empresa chegou a Portugal em 2017 e celebra agora o seu quinto aniversário no país, contando com uma equipa de mais de 330 profissionais entre os escritórios de Lisboa e Braga.