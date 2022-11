Com as comemorações do 77.º aniversário marcadas para janeiro próximo, a Sociedade Comercial C. Santos marcou para esta segunda-feira, 28 de Novembro, a apresentação pública oficial das suas novas instalações, que resultaram de um investimento da ordem dos seis milhões de euros.

Construído de raiz, junto à sede da empresa, na Maia, num terreno onde até há pouco servia de estacionamento à área de colisão, o o novo edifício integra o mais recente "showroom" e zonas de trabalho das equipas comerciais e administrativas do representante Mercedes-Benz e Smart.

Com uma área total de 6.244 metros quadrados, dividida por três pisos, a área de exposição (piso 0) é superior a dois mil metros quadrados, o triplo do disponível no anterior stand da empresa.

O "showroom" ocupa grande parte dos perto de 2.500 m2 do piso térreo, existindo ainda uma zona de boutique e dois centros de entrega de viaturas, além de estacionamento exterior.





O piso -1 conta com quase 2.800 metros quadrados de espaço para estacionamento coberto, serviços de apoio à preparação de veículos e dois centros de entrega de viaturas, enquanto o piso 1 tem uma área próxima de 800 metros quadrados de gabinetes e salas para departamentos administrativos e equipa de gestão da empresa.

"As novas instalações permitem-nos encerrar o ciclo de renovação dos nossos edifícios", afirma Pinho da Costa, administrador-delegado da Sociedade Comercial C. Santos, em comunicado.

"O edifício que agora entra em funcionamento permite aumentar e área de exposição e receber os nossos clientes de uma forma mais interativa e confortável. Além disso, aumenta a sustentabilidade, dado que é energeticamente mais eficiente", enfatiza o mesmo gestor.

De facto, em matéria de sustentabilidade, além de o novo edifício contar com mais de duas dezenas de carregadores de automóveis elétricos e híbridos plug-in, a empresa investiu na instalação de um sistema fotovoltaicos, constituído por 685 módulos, que cobre a maior parte do telhado das novas instalações – tendo cerca de 1.411 metros quadrados -, situadas a menos de um quilómetro do Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

"O investimento na melhoria energética das instalações de ‘showroom’ e serviços administrativos foi pouco superior a 171 mil euros, sendo que, com a redução de consumos e a injeção de energia na rede, estima-se uma economia anual no primeiro ano de 40 mil euros, o que significa que a amortização do investimento ocorrerá em 3,7 anos", enfatiza a empresa.

A Sociedade Comercial C. Santos, que emprega aproximadamente 350 pessoas, fechou 2021 com cerca de 3.200 veículos novos e usados vendidos - menos 12% do que no ano anterior –, e uma faturação de cerca de 135 milhões de euros , mais 6% do que em 2020.