Microsoft baixa previsões de resultados para o trimestre

A Microsoft reviu esta quinta-feira em baixa as estimativas de lucros e receitas no seu quarto trimestre fiscal devido a "efeitos adversos no mercado cambial".A gigante informática estima agora lucros por ação no quarto trimestre fiscal de 2,24 a 2,32 dólares, abaixo dos anteriores 2,28 a 2,35 dólares. A maioria dos analistas ouvidos pela Bloomberg apontavam para um lucro por ação de 2,34 dólares.A empresa também baixou as projeções para a faturação no trimestre, prevendo agora receitas de 51,94 mil milhões a 52,74 mil milhões de dólares. Anteriormente esperava receitas de 52,4 mil milhões a 53,2 mil milhões de dólares.Os analistas esperavam receitas na ordem dos 52,93 mil milhões de dólares.