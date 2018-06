Microsoft compra plataforma de desenvolvimento de software por 7,5 mil milhões

Charles Platiau/Reuters

A Microsoft anunciou esta segunda-feira, 4 de Junho, a compra da GitHub, uma plataforma de desenvolvimento de software. O negócio foi fechado por 7,5 mil milhões de dólares (6,4 mil milhões de euros) em acções da tecnológica, segundo adianta o Business Insider. Em 2015, a GitHub tinha sido avaliada em dois mil milhões de dólares.

A plataforma é um repositório de código, que tem vindo a tornar o seu trabalho essencial para o desenvolvimento de software. É usada para hospedar projectos, documentos e outros conteúdos que estão depois disponíveis para o público.

A compra traz à Microsoft a possibilidade de dar impulso aos seus serviços de cloud, actualmente uma das maiores iniciativas da tecnológica. Isto num ambiente que se tem revelado adverso para o sistema operacional Windows, desenvolvido pela Microsoft, já que tem perdido peso no mercado ao longo dos últimos anos.

"A Microsoft é, em primeiro lugar, uma empresa que desenvolve e, ao unir forças com o GitHub, fortalecemos o nosso compromisso com a liberdade, a abertura e a inovação dos programadores", disse, Satya Nadella, CEO da Microsoft, em comunicado, citado na CNBC. "Nós reconhecemos a responsabilidade social que assumimos com este acordo e faremos o nosso melhor para dar capacidades a cada programador de construir, inovar e resolver os desafios mais urgentes do mundo", acrescentou.

O vice-presidente da Microsoft, Nat Friedman, irá assumir o papel de director executivo da GitHub.

A GitHub tem mais de 24 milhões de utilizadores e já tinha sido namorada pela Microsoft, em 2016, com um preço inicial de cinco mil milhões de dólares, adianta o Business Insider.

A tecnológica estima que o negócio fique fechado até ao final de 2018, apesar de estar sujeito à aprovação dos órgãos reguladores.