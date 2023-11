Microsoft contrata Sam Altman, fundador da OpenAI

Satya Nadella. A OpenAI escolheu Emmett Shear, antigo líder do serviço de streaming Twitch, para ser o novo CEO interino da empresa, após a saída de Sam Altman.



No X (antigo Twitter), Nadella reafirmou o compromisso com a "parceria com a OpenAI" e também a confiança nos produtos da Microsoft e na "capacidade de continuar a inovar com tudo o que anunciámos no Microsoft Ignite e em continuar a apoiar os nossos clientes e parceiros".



We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett… — Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023



O líder da Microsoft mostrou-se também "ansioso para conhecer Emmett Shear" e para trabalhar com o agora líder da OpenAI. De acordo com a Reuters, esta foi uma nomeação interina. O nome de Emmett Shear vem substituir o de Mira Murati, que foi nomeada como CEO interina logo após a saída de Altman.



O regresso de Sam Alman e Brockman chegou a estar em cima da mesa durante este fim de semana. De acordo com a Reuters, houve uma reunião com os executivos na sede da OpenAI no domingo depois de um convite de Mira Murati para que Altamn e Brockman regressassem à equipa. O objetivo com este regresso seria o de alterar a estrutura de gestão da empresa.



Confirma-se agora a chegada de Emmett Shear, cofundador do Twitch, que deixou a plataforma de streaming no início do ano.



O antigo CEO da OpenAI, Sam Altman, e o co-fundador Greg Brockman vão juntar-se à Microsoft para "liderar uma nova equipa de investigação avançada em inteligência artificial", explica o CEO da Microsoft