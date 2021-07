Microsoft dá bónus de 1.500 dólares aos funcionários devido à pandemia

Leia Também Quanto valem as grandes tecnológicas? Mais do que o PIB de países como Canadá ou Rússia

A Microsoft vai dar aos funcionários um bónus de 1.500 dólares (cerca de 1.265 euros), para "reconhecer o ano fiscal único e desafiante" que a tecnológica de Redmond completou. A notícia é avançada pelo site norte-americano The Verge , que teve acesso a um memorando da tecnológica.Este bónus terá sido anunciado pela responsável pelos recursos humanos da empresa, Kathleen Hogan. O The Verge especifica que este bónus está disponível tanto para os empregados nos Estados Unidos como para os funcionários a nível internacional. O bónus será atribuído a todos os trabalhadores que estejam abaixo do nível de vice-presidente executivo, desde que estivessem a trabalhar na Microsoft no dia 31 de março de 2021 ou antes. Também os trabalhadores a tempo parcial poderão receber esse bónus.A Microsoft, que recentemente atingiu a marca da capitalização bolsista de 2 biliões de dólares, tem 175.508 empregados em todo o mundo. Dona de várias empresas, como o LinkedIn ou o GitHub, os trabalhadores destas empresas não poderão ter acesso a este bónus.A tecnológica liderada por Satya Nadella não é a única a apostar na estratégia de bónus para os empregados, após um ano de desafios acrescidos trazidos pela pandemia. O Facebook atribuiu um bónus de mil dólares a cada funcionário no ano passado e a Amazon ofereceu 300 dólares aos trabalhadores da linha da frente, por exemplo.A pandemia impulsionou as receitas da Microsoft, em segmentos como a cloud, o segmento de portáteis ou ainda na divisão de jogos Xbox.