Satya Nadella acumula cargos de CEO e chairman da Microsoft, algo que só aconteceu com Bill Gates

Leia Também Microsoft supera expectativas e está quase no clube da Apple em valor de mercado

A Microsoft anunciou que Satya Nadella foi "eleito unanimemente" para o cargo de chairman da tecnológica, função que juntará ao cargo de CEO. Desde que a Microsoft foi criada, em abril de 1975, só por uma vez é que estas duas funções estiveram concentradas na mesma pessoa - Bill Gates desempenhou os dois papéis até abandonar a liderança, em 2000.A nomeação de Nadella para funções duplas põe fim a uma separação de quase duas décadas entre os dois cargos."Neste papel, Nadella vai liderar o trabalho para definir a agenda da administração, utilizando a sua profunda compreensão do negócio para elevar as oportunidades estratégicas certas e identificar os principais riscos e abordagens de mitigação", indica a tecnológica, no comunicado onde anuncia a nomeação.Satya Nadella está ao leme da Microsoft desde 2014, sucedendo a Steve Ballmer, que foi presidente executivo da empresa entre 2000 e 2014. Ao longo destes sete anos, Satya Nadella tem consolidado várias apostas da empresa, em áreas como a computação cloud, operação que tem impulsionado as receitas da empresa nos últimos anos. No trimestre terminado a 31 de março, as receitas ligadas à cloud ascenderam a 15,1 mil milhões de dólares, uma subida homóloga de 20%.Além da cloud, também a divisão de jogos tem crescido durante o mandato de Nadella - a empresa tem reforçado a aposta no universo Xbox e, desde 2014, é dona do estúdio responsável pelo bem sucedido jogo ‘Minecraft’.Foi também já com Satya Nadella a dirigir a empresa que a Microsoft pagou cerca de 26 mil milhões de dólares para comprar a rede social profissional LinkedIn, em 2016. Até 31 de março deste ano, as receitas do LinkedIn, que estão integradas na área de produtividade e processos de negócio, subiram 25%.De acordo com o Financial Times, esta nomeação é encarada pela Microsoft como uma transição natural na liderança de Nadella. Já haveria inclusive, desde o ano passado, conversações informais sobre esta nomeação, indicou um porta-voz da empresa ao FT.A Microsoft detalhou que John W. Thompson regressará ao cargo de "lead independent director", função que já desempenhou entre 2012 e 2014.