Microsoft fatura recorde de mais de 43 mil milhões num trimestre. Ações disparam 7% no "after hours"

A Microsoft alcançou 43,1 mil milhões de dólares de receitas no seu segundo trimestre fiscal, terminado a 31 de dezembro, o que traduz uma subida de 17% e um recorde absoluto em faturação para a empresa fundada por Bill Gates.Os números divulgados após o final da sessão de terça-feira em Wall Street superam também largamente as estimativas dos analistas, que apontavam para receitas de 40,2 mil milhões, e constituem o 14.º trimestre consecutivo de crescimento a dois dígitos no volume de negócios.O lucro líquido trimestral ascendeu a 15,5 mil milhões de dólares, 24% acima dos 12,5 mil milhões projetados pelos analistas.A divisão de computação na "nuvem" (cloud-computing) registou um crescimento de 50%, impulsionada pela transição para a "cloud" de muitas empresas acelerada pelo teletrabalho e confinamento resultantes da pandemia.Também a nova geração das consolas de jogos Xbox, as Series X e Series S, que chegaram às lojas em novembro e esgotaram rapidamente, ajudou a um crescimento de 40% nas receitas de conteúdos e serviços da Xbox no último trimestre.