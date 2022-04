Microsoft supera projeções de lucros e receitas com ajuda da Azure

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No seu terceiro trimestre fiscal, terminado a 31 de março, a Microsoft registou um resultado líquido de 16,72 mil milhões de dólares (2,20 dólares de lucro diluído por ação), um aumento face aos 15,45 mil milhões (2,03 dólares por ação) no período homólogo do ano passado.

Os analistas apontavam para um lucro por ação de 2,19 dólares.

As receitas, por seu turno, aumentaram 18% para 49,36 milhões de dólares, quando a projeção média do consenso de mercado era de 49,04 mil milhões.

A tecnológica norte-americana, liderada por Satya Nadella desde 2014, tem procurado manter um fluxo constante de negócios na "cloud", tentando centrar a estratégia da empresa nos serviços web e estreitar o fosso em relação à líder de mercado, a Amazon.

O crescimento da Microsoft continuou a ser impulsionado sobretudo pelo aumento da procura e pelo desempenho do seu segmento da "cloud inteligente" (que inclui o armazenamento de dados na nuvem, através da Azure). A faturação da Azure ascendeu a 19,05 mil milhões de dólares, mais 26% do que os 18,90 mil milhões esperados pelos analistas inquiridos pela StreetAccount.

Na negociação fora de horas da bolsa nova-iorquina, a Microsoft começou por ceder algum terreno, mas rapidamente recuperou enquanto os investidores digeriam estes números e segue agora a ganhar marginalmente, a subir 0,011% para 270,25 dólares. No fecho regular da sessão desta terça-feira, as ações encerraram a ceder 3,74% para 270,22 dólares.