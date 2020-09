Microsoft "ultrapassa" TikTok e compra ZeniMax Media por 7,5 mil milhões

A Microsoft vai comprar a ZeniMax Media, a dona da Bethesda Softworks, que é conhecida pela produção de jogos de vídeo. O negócio está avaliado em 7,5 mil milhões de dólares e vai ser concretizado em dinheiro.





A tecnológica liderada por Satya Nadella faz esta aquisição quando se prepara para lançar duas novas consolas, a Xbox Series X e a Xbox Series S, e dá à Microsoft os direitos sobre jogos prestes a serem lançados, como é o caso do Starfield.





Esta operação pode ainda afetar os planos, já anunciados, que o jogo Deathloop se torne um exclusivo para a Playstation 5. A Bethesda Softworks é ainda a "mãe" de jogos como o Fallout, Doom ou The Elder Scrolls.





A Microsoft acredita que a aquisição vai "alimentar novos serviços de jogos na cloud como o Xbox Game Pass", que já possui mais de 15 milhões de subscritores. "A Bethesda tem sucesso em todas as categorias de jogos e juntos vamos enriquecer a nossa ambição de dar mais poder a mais de três mil milhões de jogadores em todo o mundo", lê-se no comunicado enviado às redações.



Além disso, "o fenómeno cultural dos videojogos tornou-o a maior vertente de entretenimento e de crescimento mais acelerado, no mundo – uma indústria que é expectável que registe mais de 200 mil milhões de dólares em lucro anual, em 2021".



A compradora espera que o negócio fique fechado na primeira metade do ano fiscal de 2021 e que tenha um "impacto mínimo" nesse mesmo ano fiscal e no próximo, de acordo com a Market Watch.





As ações da Microsoft estão a descer 1,67% para os 197,05 dólares, nesta que é a primeira sessão desde que a tecnológica saiu "perdedora" da corrida à compra do TikTok, que foi ganha pela Oracle.