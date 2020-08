Microsoft quer todo o negócio da TikTok

A Microsoft, que tem estado em conversações com a dona da rede social chinesa de vídeos de 15 segundos para comprar as suas operações nos EUA, afinal quer agora todo o negócio, avançou o Financial Times.

