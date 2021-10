Mitchell instala caça ao tesouro dos “bugs” em Lisboa e quer ter 100 engenheiros

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

Mitchell Amador nasceu no Canadá, foi CMO ("Chief Marketing Officer") da SingularityNet, a empresa que deu inteligência a Sophia – o robô que por cá fez sucesso na publicidade em telecomunicações -, entre outras aventuras empresariais, até que se mudou para Portugal há meia dúzia de anos.Aterrou no nosso país após a morte do seu pai, para tratar dos negócios da família e "lidar com quaisquer ...