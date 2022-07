Musk abandona compra do Twitter, rede social promete processar CEO da Tesla

Elon Musk decidiu rasgar o acordo para a compra do Twitter por 44 mil milhões de dólares, segundo uma carta enviada à rede social e que consta de documentos entregues junto do supervisor dos mercados nos EUA.O CEO da Tesla alega que o Twitter apresentou "números enganadores" sobre os "spam bots" na rede sicuak,Musk refere que o Twitter não "cumpriu com as suas obrigações contratuais" de fornecer informação de formas de avaliar quantos "bots" existem no serviço da rede social.A rede social, por seu lado, já reagiu indicando que irá recorrer à Justiça para concluir a transação."A administração do Twitter está empenhada em fechar a transação nos preços e condições acordados com o sr. Musk e irá recorrer a meios legais para a concretização do acordo de fusão", refere Bret Taylor, "chairman" do Twitter, numa publicação na rede social. "Estamos confiantes que a nossa posição irá prevalecer no Tribunal de Delaware".Musk tem vindo a reclamar publicamente há já vários meses que o Twitter subavalia o número de falsas contas ("bots") na sua base de utilizadores, algo que a empresa tem refutado, assegurando que os "bots" representam menos de 5% do total de utilizadores.