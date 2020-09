Musk ganha 11,7 mil milhões num só dia. É agora o terceiro mais rico do mundo

Leia Também Tesla aproveita apetite de investidores para pedir mais dinheiro

A fortuna do CEO da Amazon, que é composta principalmente pelas ações da gigante tecnológica, tem vindo a disparar este ano, muito graças ao bom desempenho da retalhista norte-americana em bolsa. Bezos tornou-se o homem mais rico do mundo em 2017 e não largou o lugar, até hoje. Em 2018, tornou-se o homem mais rico de sempre, com uma fortuna superior a 150 mil milhões de dólares.





A riqueza coletiva dos multimilionários da tecnologia no índice da Bloomberg, um ranking das 500 pessoas mais ricas do mundo, quase duplicou desde 2016, passando de 751 mil milhões de dólares para 1,6 biliões de dólares. Este foi o ritmo de crescimento mais rápido, face a qualquer outro setor.



Sete das dez pessoas mais ricas do mundo obtêm a maior parte da sua fortuna com participações em tecnologia, com um património líquido combinado de 666 mil milhões de dólares, um aumento de 147 mil milhões este ano.



Só Elon Musk, Mark Zuckerberg e Jeff Bezos viram as suas fortunas engordar mais de 200 mil milhões de dólares neste ano.



Elon Musk passou a ser a terceira pessoa mais rica do mundo. De acordo com o Billionaire Index da Bloomberg, o dono da Tesla superou ontem Mark Zuckerberg, líder do Facebook, no pódio dos mais ricos, uma vez que viu a sua carteira engordar 11,7 mil milhões de dólares, num só dia.Agora, Musk tem uma fortuna avaliada em 115 mil milhões de dólares, face aos 111 mil milhões de dólares detidos por Zuckerberg. Pela frente tem apenas Bill Gates, fundador da Microsoft, e Jeff Bezos, atual líder da Amazon, que se tornou a primeira pessoa na história a ter uma fortuna superior a 200 mil milhões de dólares.Este está a ser um ano excecional para as grandes empresas de tecnologia, que têm conseguido superar os pares. A Tesla voltou a renovar máximos históricos ontem, no dia em que o "stock split" entrou em vigor, com um ganho de quase 13%.Se a fortuna de Elon Musk tivesse sido criada apenas este ano, seria a quinta pessoa mais rica do mundo, à frente do francês Bernard Arnault, dono da empresa de moda de luxo LVMH, que detém uma fortuna de 85,7 mil milhões de dólares.Contudo, o primeiro lugar é ainda detido por Bezos.