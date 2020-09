Irmão de Musk embolsou mais de 8 milhões de dólares a vender ações da Tesla

Kimbal, o irmão mais novo de Elon Musk – que lidera a fabricante norte-americana de veículos elétricos Tesla –, terá embolsado mais de oito milhões de dólares (6,7 milhões de euros) esta semana, ao exercer as suas opções de compra de ações da empresa dois dias depois de as ter vendido a um preço 6,5 vezes superior ao que pagou por elas, revela a MarketWatch.

Na terça-feira, Kimbal, que faz parte do conselho de administração da Tesla, vendeu as referidas ações – que, apesar de terem fechado em baixa, chegaram durante a sessão a valer mais do que o valor recorde de 498,32 dólares a que negociaram no fecho de segunda-feira (preço ajustado ao stock split realizado nessa sessão, quando cada ação foi diluída em cinco novas ações).

A diluição do stock split, recorde-se, não alterou o valor do total que os investidores detêm na empresa – só aumentou o número de ações que têm nas suas carteiras.

Kimbal vendeu então 36.375 ações da Tesla na terça-feira, a um preço médio ponderado de 482,59 dólares, segundo os cáculos da Market Watch, feitos com base nos dados que foram comunicados à Securities and Exchange Commission (SEC – reguladora do mercado de capitais nos EUA, à semelhança da CMVM em Portugal).

O preço mais baixo a que Kimbal vendeu nessa sessão foi de 471,33 dólares e o mais alto foi de 502,01 dólares.

Leia Também Tesla lança o maior aumento de capital da sua história

Depois de terem atingido um máximo histórico de 498,32 dólares no fecho da primeira sessão da semana, as ações da Tesla marcaram um novo recorde na abertura de terça-feira, nos 482,59 dólares – tendo depois encerrado a cair 4,7% para 475,05 dólares. Foi nesse dia que Kimbal as vendeu, aproveitando enquanto estavam em maré de subida.

Leia Também Nasdaq e S&P 500 marcam novos recordes em dia de stock split da Apple e Tesla

Depois, na sessão de ontem, Kimbal voltou a comprar – agora em maré de queda. Com efeito, na sessão de 3 de setembro, refere a Market Watch, o irmão mais novo de Elon Musk comprou 20.375 ações da companhia, a um preço de 74,17 dólares – no âmbito de um plano de trading adotado a 20 de fevereiro deste ano.





Com a Tesla a cair esta manhã 4,3%, as ações já perderam 21,8% desde segunda-feira (entrando em "bear market").

Leia Também Apple e Tesla partem ações para atrair mais fregueses

Esta sexta-feira, os títulos marcaram a quarta sessão consecutiva no vermelho. É a mais longa série de quedas desde o ciclo de cinco dias no vermelho terminado na sessão de 18 de março – logo após a covid-19 ter sido declarada como pandemia, sublinha a MarketWatch.

Kimbal, o Musk quer transformar a agricultura



Kimbal, que foi nomeado "empreendedor social global" em 2017, pelo Fórum Económico Mundial, fundou em 2016 a Square Roots, uma empresa de agricultura urbana de interior sediada em Brooklyn.