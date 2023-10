Neerlandesa NPM Capital compra tecnológica portuguesa Score Consulting

empresa de investimento privada neerlandesa NPM Capital, através da sociedade-veículo Conclusion Group, acordou a aquisição do "controlo exclusivo" da tecnológica portuguesa Score Consulting, incluindo a subsidiária Skouts.A NPM Capital, que já controla em Portugal a Strypes Technical Software, notificou a Autoridade da Concorrência do acordo para a compra da Score - Consultoria de Gestão e da Skouts.

A Score foi fundada em 2005 por Jorge Calado e Pedro Deusdado e dedica-se à "prestação de serviços de consultoria de TI, serviços SAP, serviços de transformação digital e serviços operacionais".Já a Skouts nasceu apenas no ano passado, estando integrada no grupo Score Consulting, que emprega 145 pessoas. A empresa dedica-se a "prestação de serviços de outsourcing de recursos humanos especializados em TI"."A nossa ambição é ser um player relevante no mercado português. Acreditamos que esta forte parceria com a Conclusion vai ajudar-nos significativamente a continuar o caminho de crescimento constante dos últimos anos. Ao juntarmo-nos ao seu ecossistema, podemos reforçar a nossa posição e preservar a nossa própria identidade e cultura. Além disso, oferece muitas novas possibilidades. Com uma carteira de serviços e competências mais alargada, poderemos apoiar ainda melhor os nossos clientes com soluções mais abrangentes. A nível organizacional, tornamo-nos um local de trabalho mais atrativo para os atuais e novos talentos, oferecendo acesso a projetos e conhecimentos internacionais. Desde o início, sentimos uma forte adaptação cultural e um grande respeito da Conclusion pelo legado Score. A combinação de todas estas experiências convenceu-nos de que este é o passo certo", refere Pedro Deusdado, "partner" da Score Consulting, citado num comunicado da empresa.Já Engbert Verkoren, CEO da Conclusion, sublinha que "a Score Consulting é uma empresa estabelecida com uma excelente reputação no mercado português e na comunidade europeia SAP. Estamos muito satisfeitos por podermos acrescentar uma empresa especializada de sucesso como a Score ao nosso ecossistema. Ao fazê-lo, estabelecemos o nosso primeiro ponto forte em Portugal. Estamos a ver a SAP a ganhar terreno no domínio das Aplicações Empresariais, e cada vez mais clientes a exigir apoio estratégico. A Score é perfeitamente capaz de prestar os serviços necessários nesta área, tanto em Portugal como no âmbito das nossas equipas internacionais de clientes. Além de ser um ajuste perfeito em termos de serviços, as empresas também são uma boa combinação em termos de cultura e de carácter."