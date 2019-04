Lucros e receitas da Netflix superam estimativas mas previsão para novos assinantes desilude

A Netflix registou entre janeiro e março deste ano o maior crescimento trimestral da sua história em matéria de assinaturas pagas, ao reportar mais 9,6 milhões de subscritores em todo o mundo. O mercado esperava mais 8,94 milhões de novos assinantes e a empresa de streaming de filmes e séries de televisão apontava para 8,9 milhões.

Já o lucro por ação ascendeu a 0,76 dólares, quando as estimativas do consenso do mercado apontavam para 0,58 dólares e a própria Netflix previa 0,56 dólares.

Também as receitas saíram melhor do que o esperado no primeiro trimestre, ao fixarem-se em 4,52 mil milhões de dólares, contra 4,51 mil milhões de estimativa média dos analistas de Wall Street e face aos 4,49 mil milhões projetados pela empresa.

No entanto, a empresa segue a cair em bolsa, dado que não atendeu às expectativas em matéria de assinantes para o trimestre em curso. A Netflix prevê "apenas" cinco milhões de novos assinantes entre abril e junho, aquém das estimativas de 6,09 milhões feitas pelos analistas.

Isto levou a que a Netflix chegasse a afundar mais de 9% na negociação fora de horas em Wall Street, mas já só recua 0,96% para 356 dólares enquanto os investidores digerem os restantes resultados.

Para o trimestre em curso, a empresa também superou o guidance em termos de resultado líquido e de faturação. Só nos assinantes é que provocou alguns receios, numa altura em que a Walt Disney se perfila como uma importante concorrente depois de ter anunciado um novo serviço de streaming.