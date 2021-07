Novabase lucra 3,3 milhões no semestre

A Novabase lucrou 3,3 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que compara com os 4,8 milhões um ano antes, mas considerando as operações entretanto alienadas. Considerando apenas o negócio continuado, os 3,3 milhões significam uma subida de 75% face a igual período do ano anterior, anunciou a empresa em comunicado à CMVM A empresa vendeu a Collab e o negócio GTE.A rentabilidade melhorou, com o EBITDA a situar-se nos 6,3 milhões de euros, um aumento de 15% face aos 5,5 milhões um ano antes. O negócio designado pela Novabase como Next-gen (próxima geração) a representar 66% da rentabilidade.O volume de negócios cresceu 6% para 67,6 milhões de euros. O negócio internacional pesa 57,9%, enquanto a componente nacional teve uma queda no seu peso para 42,1%.A Novabase realça em comunicado que o negócio Next-gen cresceu no seu volume quase 11% para 50,6 milhões, impulsionado pela área internacional e crescimento orgânico. Aliás, em comunicado a Novabase diz mesmo que um dos impactos que teve com a pandemia foi os atrasos nas iniciativas de fusões & aquisições, assim como na conquista de novos clientes com dimensão.