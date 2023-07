Novabase reduz capital social pela terceira vez com corte de mais de 100 mil euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Novabase reduziu o capital social pela terceira vez, desde que os acionistas da tecnológica aprovaram em março este tipo de operação, segundo o comunicado enviado pela cotada à CMVM.





O capital social da empresa liderada por Luís Paulo Salvado reduziu-se de pouco mais de 835 mil euros para 795,82 mil euros, sendo este valor representado por 26.527.637 ações ordinárias, cada uma de três cêntimos.





Para realizar este corte, a empresa recorreu à "extinção de 1.103.013 ações próprias, já detidas pela Novabase na data de realização da assembleia-geral anual de acionistas".





Para este resultado contribui ainda a extinção de 212.194 ações próprias entretanto adquiridas à Novabase Consulting, SGPS.





Em março, a empresa cortou o capital social em mais de 32 milhões de euros para 942.041,82 euros, tendo em abril extinto 3.558.550 ações, subtração que resultou num capital social de aproximadamente 835 mil euros.





Há quatro meses, os acionistas da Novabase aprovaram, em assembleia geral extraordinária, a redução do capital da tecnológica com o objetivo de "libertar excesso de capital".





No âmbito desta redução, a tecnológica lançou uma oferta pública de aquisição (OPA) que visava um máximo de 20% do capital da Novabase, o que correspondia a 6.280.279 ações. A empresa oferecia uma contrapartida de 4,85 euros por título.





A oferta terminou com a aquisição de 3.558.550 ações, correspondentes a 11,33% do capital da Novabase, que passou a deter 17,91% do capital em ações próprias.