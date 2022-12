O admirável mundo novo do metaverso

De pés assentes na terra e óculos de realidade virtual na cara. É assim que se "entra" no novo balcão do BPI, num abrir e piscar de olhos, apenas com uma pequena exceção: é que a imagem que vemos não é real. E contraditório apenas porque continuamos de pés assentes na terra. Como muda a envolvente, a cabeça estranha quando abrimos os olhos, mas facilmente nos habituamos.

Criado por uma equipa que usa ela própria uma aplicação da Meta para realizar reuniões – os elementos usam óculos de realidade virtual e conseguem ver os avatares uns dos outros, incluindo apresentações e ligações através de vídeo –, o metaverso promete ser uma proposta experimental e de "aprendizagem". A descrição é feita por Afonso Eça, diretor executivo do Centro de Excelência para a Inovação e Novos Negócios do BPI: "Nesta fase trata-se de aprendizagem, perceber como funciona, como se desenha e, do lado do consumidor, ir recebendo feedback". Até porque não há certezas, explica em conversa com o Negócios. "Não temos garantias de que não estamos a investir cedo demais. É uma experiência", diz.