Óculos virtuais sem sair de casa. A futura ida ao banco?

A sensação é imersiva e faz-se quase tudo como no mundo real, mas há óculos de realidade aumentada e comandos nas mãos. O Negócios entrou no metaverso para conhecer o novo balcão virtual do BPI.

Óculos virtuais sem sair de casa. A futura ida ao banco?









