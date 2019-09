Ometria britânica da Sonae ganha 19 milhões

A Sonae Investment Management (Sonae IM) não levanta o pé do acelerador. Três dias depois de ter anunciado a entrada no capital da canadiana Daisy, o "braço" tecnológico do grupo da Maia revela agora que participou numa ronda de investimento de série B, no valor de 21 milhões de dólares (19 milhões de euros), da britânica Ometria, onde tinha investido seis milhões de dólares (5,5 milhões de euros) há dois anos.

A nova ronda de financiamento desta plataforma de marketing para retalhistas, que contou com a participação dos seus atuais investidores, foi liderada pelo novo sócio Octopus Ventures, que se apresenta como uma das maiores empresas de "venture capital" na Europa.

Com o dinheiro agora obtido, a tecnológica londrina pretende "acelerar o desenvolvimento do produto, expandindo as funcionalidades especializadas em marketing para retalho e continuando a introduzir tecnologia de inteligência artificial, desenvolvida no Ometria Labs para os seus 200 clientes retalhistas", avança a Sonae IM, em comunicado.

Este financiamento servirá, também, para a empresa abrir o seu primeiro escritório nos Estados Unidos, "estabelecendo uma equipa local para ajudar os retalhistas norte-americanos a comunicarem melhor com os seus consumidores".

"Estamos entusiasmados por continuar a apoiar a Ometria nesta nova fase de crescimento. Sabemos por experiência o quão importante é proporcionar uma experiência de marketing personalizada e a solução da Ometria desempenha um papel fundamental na resolução deste problema para os retalhistas", afirma Eduardo Piedade, CEO da Sonae IM.

A Sonae IM lembra que a Ometria foi fundada "com base na constatação de que os consumidores não irão continuar a tolerar a grande quantidade de comunicações sem relevância para os seus interesses", pelo que "os ‘marketers’ têm de ser responsáveis pelo impacto de cada comunicação que enviam e ser capazes de assegurar que cada experiência de marketing que criam, para qualquer consumidor, é positiva".

"Estamos todos sobrecarregados com informação e comunicação, é um fenómeno persistente e que deve ser abordado. O marketing do retalho tem contribuído fortemente para isto, com a maioria das experiências de marketing a serem negativas", reconhece Ivan, CEO e fundador da Ometria, dizendo-se "orgulhoso" por, garante "a Ometria resolver este crescente problema para centenas de retalhistas e milhões de consumidores".

"Estou também incrivelmente entusiasmado pela Octopus Ventures se ter associado a nós para ajudar cada vez mais retalhistas a assegurar que os seus consumidores têm experiências de marketing que realmente adoram", enfatiza.

Já Marieke Christmann, da Octopus Ventures, revela que a Ometria apareceu no seu radar "quando todas" as empresas em que esta "venture capital" investiu na área do retalho e comércio eletrónico "começaram a utilizar a plataforma para potenciar o seu marketing para o consumidor".

A Sonae IM investe globalmente em empresas de tecnologia para retalho e telecomunicações, assim como em cibersegurança, tendo 32 investimentos diretos, incluindo participações em empresas em "fase early" e "growth", e participações em 20 empresas, através da Armilar Venture Partners.