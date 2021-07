Openbank quer contratar 200 pessoas para centro tecnológico em Valência e procura perfis em Portugal

O Openbank, o banco digital que faz parte do grupo espanhol Santander, vai abrir o primeiro "hub" de tecnologia em Valência, em Espanha, com a meta de criar 200 novos postos de trabalho."O processo de recrutamento, devido ao modelo híbrido de teletrabalho e presencial, que caracteriza a dinâmica do Openbank, prevê a contratação de perfis de diferentes países, incluindo Portugal", indica a empresa, em nota enviada às redações.O banco digital está à procura de perfis ligados à área da engenharia e arquitetura de software para trabalhar na criação de aplicações web e mobile. Também existem vagas em aberto para perfis ligados a big data, especialistas na cloud ou em cibersegurança.O Openbank está em processo de expansão internacional e além de querer reforçar a presença no mercado português, onde iniciou atividade em 2020, existem ainda planos para lançar o seu modelo de negócios em países "como Argentina e Estados Unidos nos próximos meses".