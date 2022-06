Operadoras querem mais tempo para cumprir metas do 5G

As metas de implementação do 5G em Portugal são para cumprir até 2025, com marcos intercalares em 2023 e 2024, mas a inflação e as disrupções nas cadeias de abastecimento estão a pressionar o calendário e os planos de investimento das operadoras. Vodafone, Altice e NOS preparam-se para pedir ao Governo mais tempo.

