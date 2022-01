Portugal com probabilidade "média-alta" de atingir objetivos no 5G

Uma auditoria do Tribunal de Contas Europeu (TCE) considera que, apesar dos atrasos, Portugal tem uma "probabilidade média-alta de atingir" as metas de Bruxelas traçadas até 2025 para o desenvolvimento do 5G, noticia, esta segunda-feira, o DN/Dinheiro Vivo.





Segundo a publicação, o TCE o país tem boas hipóteses de alcançar as metas a olhar designadamente pelos planos dos operadores para o 5G, isto apesar dos atrasos, já que foi um dos quatro Estados-membros que falharam no objetivo intermédio de ter pelo menos uma grande cidade com acesso a serviços de 5G em 2020.





"situação evoluiu rapidamente", mas também do lançamento de ofertas 5G pelos operadores no final de 2021.









Aquando do termo da auditoria, em outubro, Portugal ainda não tinha atribuído as faixas 5G, mas fonte oficial do TCE indicou ao jornal que o tribunal está ciente não só que essa