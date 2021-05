Os principais anúncios saídos da Google I/O, do novo Android 12 às ferramentas de produtividade

Leia Também DJ Google multada em mais de $120 milhões em Itália por questões concorrenciais

Depois de, em 2020, a pandemia de covid-19 obrigar a Google a cancelar a habitual conferência de programadores, o evento realizou-se em formato virtual, com novidades que se estenderam da produtividade até um novo visual para o Android 12, sem esquecer a área da privacidade.É neste evento, dedicado à comunidade de programadores, que a Google faz alguns dos principais anúncios do ano na área das novas funcionalidades. Conheça as principais novidades a caminho dos produtos da Google.A tecnológica liderada por Sundar Pichai revelou o aspeto da versão beta do Android 12, o próximo sistema operativo para smartphones. A empresa menciona que esta será "a maior mudança de design na história do Android".O novo Android vai implementar um novo sistema de design, designado "Material You". Pelas imagens divulgadas, a interface contará com cantos mais arredondados e mais personalizável. O sistema de cores do Android poderá ser personalizado para combinar automaticamente com a imagem que o utilizador defina para o fundo do ecrã, por exemplo. As definições rápidas vão mudar automaticamente de cor.O relógio e as notificações também serão diferentes: o relógio ganhará mais espaço no centro do ecrã quando não tiver notificações para ver, por exemplo.No geral, os utilizadores vão encontrar um maior número de animações no Android, mais cores para personalizar o dispositivo e um novo menu para a área da privacidade.A versão beta do novo Android já está disponível para alguns equipamentos.Após um ano em que as ferramentas de produtividade ganharam ainda mais destaque, a Google decidiu dar novas funcionalidades ao Google Workspace, a sua ferramenta dedicada ao trabalho.Uma das novidades é que as ferramentas de produtividade estarão mais ligadas: um dos exemplos dados pela tecnológica é o de que um utilizador poderá começar uma chamada de vídeo diretamente a partir do Docs - e vice-versa. Em breve, chegará um ícone de câmara do Meets a produtos como o Docs ou o Sheets. A ideia é que possa trabalhar em colaboração a partir de um único ponto, sem precisar de acompanhar vários separadores. Ao mesmo tempo, a estratégia da Google garante que o utilizador fica mais concentrado na suite de produtos da tecnológica, na tentativa de menor dispersão para concorrentes como o Teams ou o Zoom.Também será possível estabelecer ligações a partir de documentos: ao utilizar um @, poderá estabelecer ligações para apresentações, folhas de cálculo ou mesmo marcar utilizadores para assegurar tarefas.A inteligência artificial também promete ajudar: se no Gmail já há sugestões para ajudar a compor emails, também o Docs passará a sugerir texto.Numa demonstração da ligação estabelecida entre a Google e a sul-coreana Samsung, foi anunciada a fusão entre o sistema operativo Wear OS e a platatorma Tizen da Samsung.A partir daqui, a plataforma será apenas denominada por Wear. "Estamos a combinar o melhor do Wear OS da Google com o Tizen da Samsung numa única plataforma wearable. As aplicações vão arrancar mais depressa, a vida útil da bateria será mais longa e o utilizador terá mais escolha do que nunca nos mostradores dos relógios", anunciou a Google através do Twitter.A Google reconhece que a pesquisa continua a ter dificuldades em compreender questões complexas. Uma das novidades do evento foram os "modelos unificados multitarefas", descrito como um novo marco da evolução da inteligência artificial. A Google defende que a pesquisa poderá, assim, compreender melhor as questões complexas dos utilizadores.O resultado para o utilizador final? Conseguir fazer mais tarefas em menos tempo, espera a tecnológica.A Google I/O também costuma ser a ocasião em que a gigante da Internet revela novos avanços na área da inteligência artificial. Em 2018, uma demonstração do Duplex, em que uma gravação mostrava um assistente digital a fazer uma chamada para marcar uma hora num cabelereiro, gerou perplexidade - muito devido à naturalidade do discurso.Este ano, não foram feitas reservas, mas a IA continua a evoluir. Ainda que em demonstrações também gravadas, a Google quis mostrar como é que a IA tem vindo a evoluir na compreensão do discurso. Este é um dos pontos mais difíceis do processamento de linguagem, já que a tecnologia continua a ter dificuldade em compreender nuances ou os duplos sentidos da linguagem humana.As apresentações mostraram um humano a falar com um avião de papel ou ainda com o planeta-anão Plutão, através do modelo experimental LaMDA. Sundar Pichai, o CEO da Google, detalhou que, através desta experiência, os assistentes digitais baseados em IA poderão ter conversas mais naturais com os utilizadores."É realmente impressionante como é que a LaMDA pode desenvolver uma conversa sobre qualquer tópico. É impressionante como a conversa é sensata e interessante", notou o executivo, que sublinhou que "ainda está numa fase inicial da investigação".No sistema de armazenamento de fotografias, a tecnológica apresentou novidades como os "momentos cinematográficos", em que a tecnologia vai combinar duas fotos para criar uma animação. Também as memórias, em que os utilizadores recebem alertas sobre fotografias tiradas há alguns anos e em determinados locais, vão mudar ligeiramente.Se precisar de guardar imagens numa pasta segura, o Google Photos permitirá criar pastas protegidas por palavras-passe ou impressão digital. Atenção que esta ferramenta chegará primeiro aos telefones da Google, os Pixel, e só mais tarde aos restantes equipamentos com Android.