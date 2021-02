OutSystems financia-se em 150 milhões e eleva avaliação para 9,5 mil milhões

A tecnológica OutSystems anunciou esta quarta-feira, 17 de fevereiro, o levantamento de 150 milhões de euros numa ronda de investimento liderada pela Abdiel Capital e pela Tiger Global.

Com este financiamento, que será usado para aumentar os investimentos na estratégia de R&D e GTM, a avaliação da empresa cresce para os 9,5 mil milhões de euros.

Segundo um comunicado da empresa especializada em plataformas low-code para o desenvolvimento rápido de aplicações, este financiamento é um reconhecimento do sucesso deste objetivo e do impacto transformador nos seus clientes globais em rápida expansão.





"Os developers são um recurso escasso nos dias de hoje, e as complexidades do desenvolvimento de software tradicional exacerbam o desafio que a maioria das organizações enfrenta no âmbito da sua transformação digital", afirma Paulo Rosado, CEO e fundador da OutSystems, citado no comunicdo. "Ao mudar fundamentalmente a forma como o software é construído, a OutSystems torna possível que todas as organizações possam competir, inovar e crescer com os developers que já têm. Estamos focados em ajudar os clientes a terem sucesso nas suas iniciativas de transformação digital mais desafiadoras e o anúncio de hoje é o reconhecimento do nosso progresso nessa jornada."





A empresa destaca que a sua plataforma permite às organizações de todas as dimensões construir software diferenciador para transformar as experiências do cliente, entregar inovação no local de trabalho, automatizar processos ou modernizar sistemas centrais.





"A nossa empresa está focada em proporcionar os melhores resultados aos pacientes e, para isso, os nossos produtos exigem uma dimensão digital", explica Karel Nouwen, Senior IT Director, Digital Business and Digital Health da Medtronic. "A inovação de software não pode ser comprada - só pode ser construída -, por isso precisávamos de uma plataforma segura que nos permitisse construir os recursos de que precisávamos com rapidez e facilidade. E isso é precisamente o que a OutSystems oferece."