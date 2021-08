Talkdesk e OutSystems entre as 100 melhores empresas cloud para a Forbes

As portuguesas Talkdesk e OutSystems integram a lista da Forbes das cem empresas que se destacam no mercado cloud este ano. Este é o sexto ano em que é elaborado este ranking, feito em parceria com a Bessemer Venture Partners e a Salesforce Ventures.A lista contém empresas de diversos pontos do globo - de Dublin a Bangalore, como diz a Forbes - escolhidas pelo seu crescimento vendas, avaliação e cultura. O processo de avaliação da lista Cloud 100 envolveu a classificação de empresas em quatro fatores: a liderança de mercado, com um peso de 35%, a avaliação estimada (30%), métricas operacionais (20%) e pessoas e cultura (15%). Para analisar a liderança de mercado, a lista conta com o apoio de um painel de júris composto por 34 CEO de empresas cloud públicas que ajudam na avaliação e classificação dos seus pares de empresas privadas.A Talkdesk, que opera no mercado de software para centros de contacto, surge no 17.º lugar da lista. A empresa fundada por Tiago Paiva consta deste ranking da Forbes como tendo 1.800 empregados e um financiamento total de 488 milhões de dólares.A OutSystems, que criou uma plataforma de low-code que acelera o desenvolvimento de aplicações, ocupa o 61.º lugar, com a Forbes a apontar um financiamento de 572 milhões de dólares à empresa lidera por Paulo Rosado.Através de comunicado, a OutSystems comenta que a missão da empresa "é baseada numa verdade simples – construir aplicações de classe empresarial é muito difícil, existem poucos developers e a mudança é complexa e constante", explica Paulo Rosado, fundador e CEO da OutSystems. "Os clientes estão a escolher a OutSystems porque os capacitamos a alcançar uma produtividade significativa enquanto criam aplicações relevantes. Estamos entusiasmados por sermos reconhecidos como uma das principais empresas do mundo, a liderar a inovação em tecnologia cloud".A lista é liderada pela Stripe, dedicada ao software de pagamentos, que tem um financiamento de 2.200 milhões de dólares. Trata-se do regresso da Stripe ao primeiro posto da lista, depois da ausência no ano passado. A Databricks, que desenvolveu uma plataforma focada em inteligência artificial ocupa o segundo lugar da lista e a australiana Canva, de software para design, a terceira posição.Na totalidade da lista, a Forbes destaca a ausência de diversidade na liderança: em 100 empresas, apenas seis companhia são lideradas por mulheres. A Canva, que ocupa o terceiro lugar na lista, é um dos exemplos, sendo liderada por Melanie Perkins.