Paddy Cosgrave admite replicar Web Summit Rio noutras regiões do mundo

A ida da Web Summit para o Brasil prende-se com a necessidade de angariar mais participantes de outras localidades do globo, indicou esta quinta-feira Paddy Cosgrave, CEO da Web Summit, na conferência de imprensa da apresentação do evento."No próximo ano vamos fazer a Web Summit Rio e isso refletiu-se já na participação de brasileiros no evento em Lisboa desta edição. É a maior de sempre. O número de participantes da Europa já está sólido, mas podemos trazer mais gente de outras regiões como África e Ásia e não descartamos fazer outras Web Summit aí", justificou o irlandês.Notícia em atualização