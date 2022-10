Governo prepara nova lei para startups

O Governo está a preparar um novo enquadramento legislativo para as startups. A informação foi avançada na tarde desta quinta-feira por António Costa Silva, durante a conferência de imprensa de apresentação da Web Summit, que decorreu no Hub Creativo do Beato, em Lisboa.António Costa e Silva não adiantou grandes pormenores daquela que chamou a "Lei das Startups", referindo apenas que será uma "lei muito atrativa, alinhada com as tendências de empreendedorismo internacionais" e que pretende "reforçar o ecossistema, tanto do lado do financiamento das startups como do ponto de vista fiscal".Notícia em atualização