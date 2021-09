Paddy Cosgrave “não espera mudanças” com Carlos Moedas na Câmara Municipal de Lisboa

Paddy Cosgrave, o fundador da Web Summit, indica que "não espera mudanças" com a eleição de Carlos Moedas para a autarquia de Lisboa. As declarações foram feitas esta terça-feira, na conferência de imprensa sobre a edição deste ano, que será novamente presencial.

Carlos Moedas sucede a Fernando Medina na Câmara Municipal de Lisboa, depois das eleições autárquicas deste domingo, que ditou a passagem da autarquia das mãos do PS para o PSD. Ao longo dos últimos anos do evento dedicado à tecnologia e empreendedorismo, Medina tem marcado presença nas edições em que a Web Summit se realizou na capital, na qualidade de presidente da autarquia.

Questionado pela imprensa sobre esta mudança, Paddy Cosgrave sublinha que "a eleição só aconteceu no domingo e ainda é cedo para comentar". Ainda assim, não antecipa alterações. "Não espero mudança, acho que são pessoas excelentes", diz, referindo-se a Fernando Medina e a Carlos Moedas.

Sobre Fernando Medina, o irlandês refere que, na sua perspetiva, "foi um excelente presidente". Já sobre Carlos Moedas, Paddy Cosgrave recorda os tempos em que privou com o português enquanto este exercia funções enquanto Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação. Cosgrave afirma que "Lisboa continuará a ser bem servida no futuro".

A Web Summit regressa ao Parque das Nações de 1 a 4 de novembro, depois de uma edição apenas em formato virtual devido à pandemia. A organização antecipa que espera 40 mil pessoas na edição deste ano.

Devido à pandemia, os participantes precisarão de apresentar um certificado digital ou um teste negativo à covid-19 para aceder ao evento.



O número de oradores foi reduzido este ano, com Cosgrave a prometer responder às críticas dos participantes, que preferem "ver o futuro" e ouvir menos oradores de grandes empresas. "As pessoas vêm à Web Summit tradicionalmente para conhecer o futuro. Fizemos um grande esforço para ter em palco CEO de empresas em crescimento", explica o principal rosto do evento.



O ministro da Economia comenta que o regresso do evento à sua versão presencial "é por si só uma excelente notícia para a economia da cidade e do país". Siza Vieira destaca que "é muito bom perceber que a aposta que fizemos há uns anos de concentrar a Web Summit em Lisboa vai dar um contributo essencial" para a economia do país, acrescentando que o evento realiza-se numa época do ano tradicionalmente com menos turismo em Portugal.