Web Summit tem nova CEO: Katherine Maher, antiga "número 1" da Wikipedia

Katherine Maher, antiga líder da Wikipedia, foi escolhida para ocupar o cargo de CEO da Web Summit, anunciou, esta segunda-feira, o conselho de administração da maior cimeira tecnológica do mundo.



Em comunicado, enviado às redações, a Web Summit diz que Katherine Maher traz para o evento a sua "capacidade de unir os mundos da tecnologia, humanidade e diálogo necessários para moldar o futuro".



Nomeada para este "período de transição", Katherine Maher tem experiência de gestão em grandes organizações mundiais, a qual, segundo refere o conselho de administração, vai ajudar a Web Summit, em Lisboa, a "focar-se na sua missão de conetar pessoas e ideias que mudam o mundo".





"Nas últimas semanas, a Web Summit tem estado no centro das conversas, mais do que o seu anfitrião. O seu propósito foi ofuscado por comentários pessoais do fundador e ex-CEO do evento, Paddy Cosgrave. Paddy pediu desculpa e apresentou a demissão da Web Summit. A Web Summit entra na próxima fase", afirmou, apontando que "a tarefa imediata" que tem em mãos passa por "voltar a focar-nos naquilo que fazemos melhor: facilitar debates entre todos envolvidos no progresso tecnológico".



"Nas próximas semanas a nossa atenção vai estar em apresentar um evento tão atraente como qualquer dos outros que realizamos antes", frisou a mesma responsável, sublinhando que, dentro de duas semanas, a Web Summit vai fazer convergir, em Lisboa, até 70 mil pessoas, entre os dias 13 e 16 de novembro.



Katherine Maher liderou a Wikimedia Foundation, a organização não-govermental por detrás da Wikipedia, que conta com mais de mil milhões de utilizadores mensais, desempenhando o cargo de CEO durante cinco anos. E, durante o seu mandato, "conquistou sucesso sem precedentes para o movimento Wikimedia, solidificando a reputação da Wikipedia como uma fonte de conhecimento livre à escala mundial", enfatiza a administração da Web Summit.



Foi também líder da plataforma de mensagens Signal Messenger e fez parte, como membro, de uma série de organizações, como o Atlantic Council ou o Conselho de Relações Internacionais do Fórum Económico Global.