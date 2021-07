Pegasus, que software é este que terá mantido ativistas, jornalistas e governantes debaixo de olho?

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

No domingo, dia 18 de julho, uma investigação feita por um consórcio composto por 17 organizações de media, espalhadas por 10 países, incluindo meios como o The Guardian ou o francês Le Monde, caía como uma bomba: vários governos autoritários estariam a vigiar os smartphones de políticos, jornalistas, ativistas e defensores dos direitos humanos e advogados em diversos pontos do globo. Como? Através de um poderoso software ...