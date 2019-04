Portugal Ventures investe 600 mil euros na Agri Marketplace

Quatro meses depois de ter vencido um programa de inovação agro-alimentar promovido pelo Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), entre mais de mil candidaturas de todo o mundo, a start-up portuguesa Agri Marketplace acaba de conseguir atrair a capital de risco pública Portugal Ventures, que anunciou um investimento de 600 mil euros nesta plataforma digital ligada aos setores agrícola, "agtech" e "foodtech".

"O investimento na Agri Marketplace e na sua equipa de fundadores reforça a estratégia que a Portugal Ventures delineou para a captação de ‘dealflow’ especializado. Na Call Agrotech Economy o objetivo é investir 2,5 milhões de euros na inovação, eficiência e produtividade dos setores da agricultura, a pesca e a pecuária", afirma Rita Marques, CEO da Portugal Ventures, em comunicado.

Já Tiago Pessoa, CEO da Agri Marketplace, refere que "com este investimento a Agri Marketplace irá reforçar a sua presença nos mercados alvo, através do reforço das suas equipas, a diferenciação da sua oferta, por via de uma clara aposta no contínuo desenvolvimento tecnológico da plataforma, criando novas funcionalidades que irão beneficiar os nossos clientes, atraindo novos mercados e utilizadores".

A Agri Marketplace está atualmente concentrada em desenvolver o seu negócio em Portugal, Espanha, França e Itália, disponibilizando já nestes mercados, cereais (milho, cevada, arroz e trigo) e frutos secos (amêndoa, pistachos, avelãs e nozes), variedades que representam um volume de transações superior a 50 mil milhões de euros no mercado europeu.

Com o investimento da Portugal Ventures, a Agri Marketplace "vai reforçar a sua atividade de internacionalização e expansão na Europa e nos Estados Unidos, tendo como foco a Califórnia", assim como "a contratação de novas equipas comerciais nestes mercados-alvo e no desenvolvimento tecnológico da plataforma".

Fundada em Setembro de 2016 for quatro sócios - os agricultores Filipe Núncio e Tiago Pessoa, aos quais se juntaram os gestores José Magalhães e Luís Silva -, a empresa disponibilizou a sua solução tecnológica online em 2017, tendo até ao momento, garante, transacionado mais de cinco milhões de euros em produtos agrícolas nos diversos mercados onde está presente.

A Agri Marketplace apresenta-se como "uma plataforma digital global que liga diretamente agricultores e organizações de produtores aos seus clientes agro-industriais, evitando a intermediação na cadeia de valor, permitindo uma maior transparência, um comércio mais justo e o acesso mais facilitado ao mercado global".

A entrada na Agri Marketplace corporiza o quarto investimento este ano da Portugal Ventures, resultado da Call MVP, iniciativa que foi lançada no último trimestre do ano passado e que registou 156 candidaturas de start-ups "early stage".

No princípio de fevereiro, a Portugal Ventures tinha já anunciado um investimento de 1,5 milhões de euros em três start-ups que atuam nas áreas do "e-commerce, advertising e logical safety" - a Shiptimize, a Advertio e a Logical Safety.

Os investimentos no âmbito da Call For MVP são realizados através do fundo de capital de risco gerido pela Portugal Ventures, cofinanciado pela União Europeia através do Fundo de Capital & Quase Capital, gerido pela IFD – Instituição Financeira de Desenvolvimento, por via de financiamento oriundo do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Portugal2020 e do PO Alentejo.

A Portugal Ventures afirma que, desde 2012, já investiu 120 milhões de euros em mais de 100 novas empresas, gerindo, atualmente, uma carteira de investimentos de 200 milhões de euros.