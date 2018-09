O responsável precisou que o NEST vai "trabalhar com todas as incubadoras, aceleradoras, empresas e universidades para lançamento e experimentação de novos produtos e testar novas ideias no sector do Turismo".



"Portugal é o laboratório perfeito", garantiu Luís Araújo, enumerando a qualidade das pessoas, instituições e empresas.



A lista de fundadores do novo centro integra a Amadeus Portugal, a ANA - Aeroportos de Portugal, o Banco BPI, a Brisa, o Google, a Microsoft, o Millennium BCP, a NOS Comunicações, além do Turismo de Portugal.



Esta cerimónia, que integra a entrega de medalhas de mérito turístico, marca o início das comemorações do Dia Internacional do Turismo, que se assinala em 27 de Setembro.

As empresas que "façam a diferença" no Turismo vão ter à sua disposição uma 'call' (candidatura) de 18 milhões de euros através da sociedade pública de capital de risco Portugal Ventures, anunciou esta segunda-feira, 24 de Setembro, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.No âmbito da apresentação pública do NEST - Centro de Inovação do Turismo, em Lisboa, o governante referiu que os montantes de financiamento ('tickets') podem ir desde 300 mil euros a um milhão e meio para "reforçar, crescer e acelerar projectos que façam a diferença em Portugal".Na mesma cerimónia, no Ministério da Economia, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo notou que o NEST irá promover a "inovação e a tecnologia, apoiar o desenvolvimento de novas ideias de negócio e a formação para capacitar as empresas e as pessoas nesta transição digital".