Portuguesa Daniela Braga na "task-force" de Biden para a inteligência artificial

DefinedCrowd, start-up especializada na recolha, processamento e estruturação de dados de treino para inteligência artificial.A portuguesa fará, assim, parte do grupo que tem por missão o aconselhamento do governo federal dos Estados Unidos da América, mas também a elaboração de um guia para a criação do centro de pesquisa nacional de inteligência artificial, uma plataforma de partilha de investigação, dando aos estudantes e investigadores de inteligência artificial acesso às ferramentas computacionais, dados, ferramentas educativas e apoio ao utilizador.

São doze os elementos que integram a "task-force" da Administração Biden, criada para desenvolver a estratégia em torno da inteligência artificial. E entre esses doze elementos encontra-se a portuguesa Daniela Braga, fundadora da

A "task force", segundo refere o comunicado, vai elaborar recomendações para se criar e manter essa plataforma. Terá, ainda, de enviar dois relatórios ao Congresso, com o guia de desenvolvimento e o plano de implementação desta ferramenta. O relatório interino será apresentado em maio de 2022, e o final em novembro desse mesmo ano.



O grupo integra:



Erwin Gianchandani, NSF (co-presidente);

Lynne Parker, OSTP (co-presidente);Daniela Braga, DefinedCrowd;Mark Dean, reformado (ex-IBM e Universidado do Tennessee, Knoxville);Oren Etzioni, Allen Institute para a inteligência artificial;Julia Lane, New York University;Fei Fei Li, Stanford University;Andrew Moore, Google;Michael Norman, University of California, San Diego;Dan Stanzione, The University of Texas at Austin;Frederick Streitz, Department of Energy;Elham Tabassi, National Institute of Standards and Technology