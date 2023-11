Portuguesa Nextbitt entra em Espanha e quer ter 100 clientes até 2025

A Nextbitt, empresa portuguesa de software focada na gestão sustentável de ativos físicos, anunciou esta terça-feira a entrada no mercado espanhol. A companhia quer ter, pelo menos, 100 clientes no país vizinho até ao final de 2025, refere, num comunicado enviado às redações.A tecnológica diz que a "iniciativa reforça a posição da empresa na Península Ibérica e a sua aposta e compromisso no setor da sustentabilidade".A expansão será liderada por Enrique Zuleta (na foto), que assume o cargo de diretor-geral em Espanha, e as indústrias-alvo incluem saúde, telecomunicações, banca, retalho, indústria e ferrovia, detalha a empresa, que em Portugal conta com clientes como a EDP, Galp, Sonae, Vodafone e BPI.

"Com uma vasta experiência e conhecimento do mercado espanhol, Enrique Zuleta representa um ativo essencial para a entrada e consolidação da presença da empresa no país", refere ainda a Nextbitt.





"Acreditamos que o mercado espanhol tem um enorme potencial para o crescimento da Nextbitt. A nossa convicção é de que a nossa solução se alinha organicamente com as exigências complexas deste mercado na área da sustentabilidade", afirma Zuleta, no mesmo comunicado.



Além do diretor-geral, a tecnológica prevê "contratar nesta primeira fase cerca de 10 colaboradores para as áreas centrais da empresa, nomeadamente comercial, gestão de ativos físicos, sustentabilidade e consultoria".

A internacionalização da empresa não ficará por aqui, diz. "Com a aposta no mercado espanhol, a Nextbitt inicia a sua internacionalização que, no futuro, passará por novas geografias com primeiro enfoque na Europa", conclui.