Preço do novo iPhone 13 arranca nos 829 euros no mercado português

A loja da Apple para Portugal já foi atualizada, disponibilizando tanto os modelos da linha 13 como os novos smartphones da linha Pro, a mais dispendiosa.Os preços para Portugal estão vários furos acima dos valores anunciados pela tecnológica para o mercado norte-americano.Por cá, o iPhone 13 mini, o mais barato deste leque de novidades, arrancará nos 829 euros, para um smartphone com 5,4 polegadas e com 128 GB de capacidade. Com a capacidade máxima - de 512 GB neste modelo - o valor chega aos 1.179 euros.Já no iPhone 13, que disponibiliza um ecrã de 6,1 polegadas, os preços arrancam nos 929 euros (para a configuração com 128 GB). Nos 256 GB de capacidade o preço eleva-se para 1.049 euros e, para os 512 GB, sobe para 1.279 euros.Passando à linha Pro, de todas a mais dispendiosa e onde é possível encontrar funcionalidades mais avançadas no que toca à câmara, por exemplo, o modelo 13 Pro, com 6,1 polegadas, arranca nos 1.179 euros. Pela primeira vez, haverá uma versão com 1 TB de capacidade, que custa 1.759 euros. Neste valor o IVA e as outras taxas, conforme é possível ler no site, pesam 344 euros.No caso do Pro Max, um equipamento com 6,7 polegadas, os preços arrancam nos 1.279 euros. Olhando novamente para a capacidade máxima, de 1 TB, um smartphone pode custar 1.859 euros. Aqui o IVA e as restantes taxas pesam 363 euros.