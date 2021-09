iPhone 13 chega ao mercado com maior área de ecrã e novas cores

A Apple já desvendou os novos modelos da linha iPhone, que chegará ao mercado em dois tamanhos, através do iPhone 13 e do iPhone 13 Mini. Além destes modelos base, também a linha Pro conta com novidades, sendo possível encontrar neste segmento os dois modelos mais dispendiosos.



A inclusão de um novo processador, o A15, é comum aos novos modelos. Já no caso do iPhone 13 e do 13 Mini existe mo exterior a promessa de uma maior área de ecrã e ainda cinco cores.





Leia Também Apple atualiza iPad mais barato e iPad Mini. Novo Apple Watch só chegará no outono

Leia Também Preço do novo iPhone 13 arranca nos 829 euros no mercado português

Como já era esperado pela indústria, as atualizações de câmara são um dos pontos de destaque nestes novos equipamentos, que não têm diferenças de design dramáticas em relação ao antecessor. As câmaras traseiras foram alvo de atualização, permitindo captar fotografias detalhadas, mesmo em ambientes com pouca luz.No que diz respeito ao software na área do vídeo, está prometido um novo modo de captação de vídeo, que pede "emprestada" uma técnica à sétima arte. Em linhas gerais, permite alternar rapidamente o ponto a focar durante a gravação de vídeo, permitindo "brincar" entre um objeto ou pessoa mais perto da lente ou no fundo da imagem. A transição é feita de forma automática, mas o próprio utilizador também consegue ter controlo manual naquilo que quer focar.À semelhança da apresentação do ano passado, onde a empresa lançou o primeiro iPhone com conectividade 5G, também este ponto merece atenção no iPhone 13. A Apple frisa que continua a expandir a colaboração com operadores, chegando agora a 200 parceiros.No que diz respeito à bateria, a Apple promete mais 90 minutos de utilização em comparação com o iPhone 12.O iPhone 13 tem um ecrã de 6,1 polegadas; já o 13 Mini é, como indica o nome, mais pequeno, com 5,4 polegadas. Ambos os modelos têm um ecrã OLED.À semelhança daquilo que tem marcado os lançamentos da linha iPhone nos últimos anos, também este ano a linha Pro, a mais dispendiosa, conta com dois modelos.Mais uma vez, o modelo Pro Max será o maior da linha, com 6,7 polegadas. Em comparação, o modelo Pro é ligeiramente menor, com 6,1 polegadas.Para diferenciar a linha Pro dos restantes modelos apresentados, não só as opções de cores são ligeiramente diferentes, mas também o conjunto de câmaras disponível neste equipamento é diferente. Estes modelos vão ter um sistema composto por três câmaras - "ultra wide", "wide" e "telephoto".Como é habitual neste tipo de apresentações, também no que toca à linha Pro há promessas de uma maior duração da bateria. No caso do Pro Max, a diferença rondará as duas horas e meia face ao modelo anterior.Nos EUA, o preço do 13 Pro arranca nos 999 dólares e o 13 Pro Max nos 1.099 dólares. Pela primeira vez, haverá uma versão com 1 TB de espaço, mas apenas na linha Pro.Todos os equipamentos da linha 13 estarão disponíveis para pré-venda a partir desta sexta-feira, dia 17, com disponibilidade a partir de 24 de setembro.Com a entrada em cena dos novos modelos iPhone 13, a linha completa dos smartphones da tecnológica norte-americana passa assim a ser composta pelo iPhone SE, iPhone 11 e iPhone 12.(notícia atualizada às 20h20)